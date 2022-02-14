افتتاح الجناح الاردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي

افتتح سفير الاردن لدى دولة الامارات العربية المتحدة نصار الحباشنة، جناح المملكة المشارك بمعرض الخليج الغذائي (جلفود 2022) المتخصص في الاغذية وتكنولوجيا الغذاء.

ويضم الجناح الاردني المقام على مساحة 800 متر، وتنظمه جمعية المصدرين الاردنيين، 36 شركة محلية متخصصة بقطاعات اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والمعكرونة والمعجنات والزيوت النباتية والقهوة والعصائر والأغذية الجاهزة المبردة والمجمدة والايس كريم والأغذية المعلبة.

وحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، جال السفير الحباشنة على الشركات المشاركة، وأبدى اعجابه بالمستوى المتميز الذي حققته الصناعة الاردنية وبخاصة الغذائية، مؤكدا ضروره المشاركة المستمرة في مختلف النشاطات الترويجية التي تقام خارج المملكة.

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ويعد معرض (جلفود 2022 )، المقام بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يشارك به 120 دولة و4 آلاف شركة عارضة، أهم فعالية تجارية سنوية متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، ان "مشاركة الاردن المستمرة بمعرض "جلفود"، يهدف إلى تمكين الصادرات الصناعية والترويج لقطاع المنتجات الغذائية الذي حقق نجاحات كبيرة ووصل لأسواق عالمية عديدة".

واضاف، ان الشركات الصناعية الاردنية تسعى عبر مشاركتها في المعرض إلى استشراف الفرص التجارية والتصديرية والاستثمارية، وتبادل الخبرات مع المشاركين، مشيرا إلى أن المعرض يشكل منصة حيوية لإعادة تصدير المنتجات إلى سائر أسواق دول العالم.

وبين الخضري ان معرض "جلفود" الذي تشارك فيه الجمعية للمرة 18 على التوالي يتيح فرصة أمام الشركات الصناعية الاردنية للقاء مشترين وموزعين جدد، وعقد شراكات واعدة وتوقيع صفقات وطلبات شراء لمختلف الأسواق.

بدوره، اكد مدير عام الجمعية حليم ابو رحمة، ان الشركات الاردنية المشاركة في الجناح أظهرت الاحترافية العالية من خلال التنظيم والجودة العالية وبما يمكنها من استقطاب الزائرين وعقد صفقات تجارية، لافتا إلى ان الاقبال في يومه الأول كان أفضل من مشاركات سابقة.

وشدد على ضرورة ان تنطلق الصناعة الاردنية بقوة خلال العام الحالي للمشاركة بفي ختلف النشاطات التصديرية بعد عامين من المعاناة تسببت بها جائحة كورونا، وذلك للترويج للمنتجات المحلية وفتح اسواق جديدة امامها.

وأوضح ابو رحمة ان جمعية المصدرين ستواصل خلال العام الحالي مساعدة الشركات الأردنية على دخول العديد من الاسواق التصديرية لتشمل كندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من خلال عدة معارض ستشارك فيها.

يشار إلى ان الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة، والمشاركة في المعارض الدولية، وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.

ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار وبحجم موجودات ثابتة تقارب ملياري دينار.