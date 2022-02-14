7 % انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء الشهر الماضي

انخفضت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو.



وأضاف مستو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة نمت في شهر كانون الثاني بواقع 127 بالمئة، مبينا أنها وصلت الشهر الماضي إلى 4630 رحلة جوية ربطت المملكة بـ 73 مقارنة مع 2038 رحلة في كانون ثاني من عام 2021.



وأشار إلى أن حركة المسافرين ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في شهر كانون الثاني مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 160 بالمئة، إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار نحو 396 ألف مسافر مقارنة مع 152 الف مسافر قادم ومغادر خلال شهر كانون الثاني عام 2021.



ووصل عدد الرحلات اليومية في شهر كانون الثاني يناير حسب مستو، إلى 150 رحلة مقارنة مع 160 رحلة قادمة ومغادرة خلال الشهر الذي سبقه و66 رحلة قادمة ومغادرة خلال شهر كانون الثاني لعام 2021.