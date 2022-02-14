ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الأسبوع الثاني من فبراير

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميًا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير شباط الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الأول حسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 901 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الأول الذي بلغ 883.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9 بالمئة، كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 923.4 دولار للطن، مقابل 912.3 دولار المسجل في الاسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.

وارتفع سعر الديزل من 792.8 دولار للطن إلى 812.5 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 833.5 دولار للطن إلى 843.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.

وانخفض سعر زيت الوقود من 503.5 دولار للطن إلى 502.2 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 0.3 بالمئة.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط إلى 776 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي، والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2 بالمئة.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرًا بلغ 97.1 دولار للبرميل مقابل 94.1 دولار المسجل في الاسبوع الأول.