أكاديمية النقل البحري بالشارقة تشارك في المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي 2022

أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أهمية دور الاقتصاد الرقمي في تمكين البلدان العربية للتركيز على تنفيذ البرامج التنموية..مشيرا إلى أهمية القطاع البحري في تعزيز الاقتصاد الأزرق الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة في المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي 2022 الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في إكسبو 2020 دبي بمشاركة عدد كبير من المسؤولين وممثلي المنظمات العربية والدولية.

وقال فرج إن دراسة أعدها صندوق النقد العربي بعنوان "احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية" أشارت إلى تحقيق الدول العربية لإنجازات مهمة على صعيد التحول الرقمي على عدد من الأصعدة إلا أن هذا التقدم لا يزال أقل من مثيله المسجل على المستوى العالمي وأقل كذلك مقارنة بالتقدم المحقق من قبل الدول النامية متوسطة الدخل.

وأشار إلى أن مشاركة الأكاديمية في المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي 2022 تأتي ضمن جهودها لتعزيز المشاركة في الفعاليات الرائدة وتبادل الأفكار والخبرات وآخر التطورات مع الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال الدكتور الربان أحمد يوسف نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: نسعى في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى رفد القطاع البحري بقدرات متطورة في مجال البحث العلمي والتطوير وتوفير الخبرات الأكاديمية المؤهلة لسد الحاجة المتزايدة للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة لاقتصاد المنطقة وأمنها البحري.