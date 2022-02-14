غرفة عجمان تبحث مع وفد سلوفيني سبل التعاون

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من جمهورية سلوفينيا، تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات للشراكة بين مجتمعي الأعمال والمستثمرين بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان الوفد الذي ترأسه جاكا ميكلافيتش وزير مفوض بسفارة جمهورية سلوفينيا، وضم ناتاشا تورك ـ نائب مدير غرفة تجارة وصناعة سلوفينيا وماركوليمبك مدير الأعمال بجناح سلوفينيا في إكسبو 2020 دبي.

وأكد محمد الجناحي أهمية اللقاء ودوره في تعزيز التعاون المشترك، وقال إن غرفة عجمان تسعى بشكل حثيث إلى تنويع شراكاتها الخارجية وفتح آفاق جديدة لزيادة نمو حجم التبادل التجاري.

واستعرض الجناحي أمام الوفد المقومات المتنوعة التي تتمتع بها عجمان والجهود المبذولة من الجهات المعنية في الإمارة من خلال تسهيل ممارسة الأعمال بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

وقدم المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان الدعوة إلى وفد جمهورية سلوفينيا لزيارة إمارة عجمان على رأس عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين للتعرف عن قرب حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بإمارة عجمان.

من جانبه وجه جاكا ميكلافيتش وزير مفوض بسفارة جمهورية سلوفينيا، الشكر إلى غرفة عجمان، وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع إمارة عجمان.

واستعرض عددا من المقومات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها سلوفينيا، وقدم الدعوة لغرفة عجمان وأعضائها من الشركات والمصانع لحضور منتدى الأغذية المقام خلال الشهر الجاري بمشاركة واسعة من الدول.

وفي ختام اللقاء قدم محمد الجناحي درع غرفة عجمان التذكاري إلى جاكا ميكلافيتش، ودعا إلى تبادل الزيارات والتنسيق لتنظيم فعاليات مشتركة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي.

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