مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 413 مبايعة بقيمة 873.47 مليون درهم منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 234.56 مليون درهم و340 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 638.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة ام الشيف تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الحمر.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 126 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 163.81 مليون درهم منها 6 رهون أراض بقيمة 12.41 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 151.4 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 6.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة مليوني درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوني درهم.