تعرف على خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، عن خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022، لمعرفة موقفهم من الحصول على المعاش، الذي تقدمه الدولة للفئات الاولى بالرعاية، مثل المرأة المعيلة الأرملة أو المطلقة، وكذلك كبار السن وذوى الإعاقة، الذين ليس لهم مصادر دخل ثابتة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022، في السطور التالية:

خطوات الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022

حسب وزارة التضامن الاجتماعي، فأنه يمكن الاستعلام بالرقم القومي، عن معاش تكافل وكرامة، من خلال اتباع الآتي:

- في البداية، يجب على المستعلم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أو الضغط هنــا.

- اختيار البرامج والمبادرات، برنامج تكافل وكرامة، ثم الاستعلام عن نتيجتك، أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- سيطلب منك إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة، والضغط على استعلام.

- سيظهر في النهاية نتيجة استعلام المتقدم، سواء مقبول أو مرفوض أو الحالة لا تزال محل الدراسة.

وفي حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم شكوى عبر الموقع ذاته.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

حتى تتمكن الفئات محدودة الدخل من الحصول على معاش تكافل وكرامة، لا بد من توافر بعض الشروط كالآتي:

- ألا يكون المتقدم آيا كانت صفته امرأة، عمالة غير منتظمة، كبار السن، ذوي الإعاقة، يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص، أو من مر عليه بأجر تأميني أكبر من 400 جنيه.

- ألا يكون المتقدم يحصل على معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- للحصول على معاش تكافل، يجب أن يكون للأسرة أطفال في العمر الدراسي، وأن يكونوا منتظمين في الدراسة.

- أن يجر تقديم كل المستندات التي تثبت عجز أو عدم وجود عائل، بالإضافة إلى مستندات وشهادات ميلاد، وطلاق أو شهادة وفاة الزوج، وغيرها من الوثائق التي تطلبها وزارة التضامن.

- عمر المتقدم من كبار السن للحصول على معاش كرامة لا يقل عن 65 عامًا، أو يعاني من مرض مزمن أو إعاقة تجعله غير قادر على العمل.