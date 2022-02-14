انخفاض عجز الميزانية في البحرين بنسبة 35% في 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت وزارة المالية البحرينية عن النتائج المالية الأولية التي تم تحقيقها خلال عام 2021، والتي أظهرت ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 2.56 مليار دينار بحرينيّ، بزيادة بلغت 23% مقارنة مع عام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.08 مليار دينار بحريني.

وانخفض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 3%، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.64 مليار دينار في عام 2021 مقارنةً بـ 3.75 مليار دينار في عام 2020، ورغم انخفاض المصروفات المتكررة بنسبة 4% في عام،2021 إلا أن الحكومة زادت مصروفات المشاريع بنسبة 9% لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد متصل، انخفاض العجز المالي بنسبة 35%، حيث بلغ إجمالي العجز 1.08 مليار دينار في عام 2021 مقارنة مع 1.67 مليون دينار في عام 2020.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

كيروش يطلب تقريرًا عن "ساحر الأهلي" بعد تألقه في مونديال الأندية

الكشف شروط أبو جبل لتجديد عقده مع الزمالك

ننفرد بنشر صورة الطفلة المقتولة على يد زوج والدتها في الدقي

عاجل.. مرتضى منصور يحسم مستقبل كارتيرون مع الزمالك

نجم الأهلي يواجه خطر الاستبعاد عن التشكيل الأساسي.. طالع التفاصيل

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة حول التصالح على مخالفات البناء

أديب عن زيارة أردوغان إلى الإمارات: "لا تتعجب ولا تستغرب"