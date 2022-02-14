الذهب يستأنف مسيرة الصعود ويبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الاثنين، مرتفعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، إذا دعمت المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا وأبقت مستثمري البلاديوم في حالة قلق إزاء تعطل الإمدادات.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 1527 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1869.60 دولار.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إن روسيا قد تختلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم على أوكرانيا. لكن موسكو نفت وجود أي خطط لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف "بهستيريا"، رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.

في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات 0.2 بالمئة إلى 2311.93 دولار للأوقية، ليبلغ أعلى مستوى له في أسبوعين.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن صادرات روسيا من البلاديوم تقترب من 50 بالمئة من الإنتاج العالمي مما يجعل المعدن منكشفا بشدة على مخاطر التخفيضات المؤقتة في الإمدادات الروسية إذا تصاعد الصراع مع أوكرانيا.

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.78 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1027.75 دولار.