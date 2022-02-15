سعد الهلالي: اختيار يوما لعيد الحب أمر رمزي من أجل التقارب

توك شو
سعد الهلالي
سعد الهلالي
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن اختيار يوما لعيد الحب أمر رمزي من أجل التقارب والحب، حيث أنه بمثابة محطة لكل من أخطى في حق أهله أن يصالحهم، وليس له علاقة بالعبادات.

وعن مكانة المرأة في الإسلام، أشار "الهلالي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ما قالته الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بأن من سيفتي بضرب المرأة  من الزوج يتحمل المسئولية أمام الله، ذكرته بهدى شعراوي.

وقال المؤرخ الدكتور بسام الشماع، إن المصري القديم عرف الحب بكلمة وهي كلمة "مر"، فأصبح مري بالهيروغليفية يعني محبوب، وميرت يعني محبوبة، مشيرًا إلى أن المصري القديم في المعبد عمل شخصية اسطورية تسمى حتحور، وكانت معبودة الجمالة، واطلق عليها عدة ألقاب، وهناك معبد كامل وهو دندره بقنا مكرس لحتحور، والتي لقبت بمعبودة الإنشاد، ومعبودة الغناء ومعبودة الحب والمرأة والرقة والإحساس. 

الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن الأزهر فضائية ام بي سي مصر
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