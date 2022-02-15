أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بانخفاض أسعارها مع تقديم الحكومة العديد من المحفزات  لصناعة الدواجن.

وسجل سعر طبق البيض  بجميع انواعه فى السوق المحلي تسليم  المزرعة ما يتراوح بين 46 و49 جنيهًا ؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و55 جنيهًا مقابل 55 و60 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الدواجن البيضاء  بالأسواق في المتوسط ما   بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 41 و42 جنيهًا للكيلو،

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن آليات السوق تكون وفقا للعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر كرتونة البيض في السابق كانت "24 و26 جنيها"، والآن وصل سعرها إلى 45 و46 جنيها"، بل وصلت إلى 50 في بعض المناطق بالمناطق بالمحافظات.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ناس بلدنا"، الذي يقمه الإعلامي محمد عثمان، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا بد أن يكون هناك ضرورة لوجود تسعير استرشادي للدواجن من قبل الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الأسعار الآن تخضع لآليات العرض والطلب، مشددًا على أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج؛ ما يتسبب في ارتفاع  أسعار العلف.

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه في فصل الشتاء دائمًا ما نواجه مشاكل متعلقة بالتدفئة والأمراض الوبائية والأعلاف، معقبًا: "ربما حدثت بعض الأمراض الوبائية تسببت في انخفاض الإنتاج بنسبة %15 إلى 20% وهو ما أدى لارتفاع أسعار البيض لأن التكلفة زادت والسعر يجب أن يتواكب مع تكلفة الإنتاج فارتفعت الأسعار ليصل إلى 52 للبيض الأحمر والأبيض 49 ثم انخفض إلى 49 للأحمر و46 للأبيض".

وتابع: "في ظل السيطرة على الأمراض الموجودة وارتفاع الإنتاج سيكون هناك انخفاضا للأسعار لتباع إلى المستهلك بسعر 48 جنيها للمستهلك"، قائلًا: "هذا العام من أكثر الأعوام برودة التي مرت على مصر وبدلا من التدفئة خلال 12 ساعة أصبحت التدفئة تتم طوال الـ 24 ساعة هناك مزارع بنظام التقليد المفتوح ومن الصعب أن تسيطر بشكل كامل على دخول الأمراض الوبائية".
 

 

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