أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100- 160 جنيها.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

حقيقة حصول برشلونة على توقيع " الدبابة "

عاجل.. رد فعل قوي من الهلال على احتضان ملعب الأهلي مباريات المريخ بالأبطال

عاجل.. اتحاد الصناعات يطالب بالغاء قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

مرتضى منصور يتوعد كهربا من جديد

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق "أتوبيس" نقل عام بالإسكندرية

"تضامن النواب" تلتقي أعضاء نادي الشمس لمناقشة قانون حقوق المسنين

حاملة سلاح أبيص.. سيدة مغربية تغلق الطريق الدائري في الفيوم

"الضرائب": توضح روابط صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى