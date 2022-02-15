حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 15-2-2022 ودرجات الحرارة

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 15-2-2022، وفي كثيرا من الأحيان يتصدر الطقس مؤشرات البحث، لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة يوميا من خلال البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتوفر بوابة “الفجر” الإلكترونية لقرائها الكرام، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، للاطلاع على مناطق وجود الشبورة وسقوط الأمطار.

حالة الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس في السواحل الشمالية

كما تتوقع الأرصاد الجوية أن يشهد البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في شمال الصعيد

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على شمال الصعيد.

حالة الطقس في جنوب سيناء

وتتوقع الأرصاد أن يسود البلاد طقس دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في الليل

ومن جهتها، أوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



حالة الطقس في الصباح الباكر

وتوجد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار

وعن فرص سقوط الأمطار، من المنتظر أن تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.



درجات الحرارة في القاهرة

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى العظمى في القاهرة؛ حيث تسجل العظمى 20 درجة بينما الصغرى تصل لـ 09 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة في الإسكندرية، تصل العظمى لـ 17، بينما الصغرى تصل لـ 11 درجة.

درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية

وبينت الأرصاد الجوية، أن مطروح تسجل العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، فيما تسجل سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، بينما تسجل قنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة.

وعن درجات الحرارة في أسوان، تسجل العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، بينما تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02.