ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 2.5 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 2.5 دولار؛ ليصل إلى 94.64 دولار، مقابل 92.14 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط أمس لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات مع تزايد المخاوف من أن تهاجم روسيا أوكرانيا في المستقبل القريب.

وأثارت التعليقات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من جانب روسيا على أوكرانيا اهتزاز الأسواق المالية العالمية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وحشدت روسيا الآلاف من القوات بالقرب من حدود أوكرانيا؛ لكن موسكو تنفي أنها تخطط للغزو واتهمت الغرب بالهستيريا.

على صعيد تداولات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.16% لتبلغ عند التسوية 96.48 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أمس أيضًا العقود الآجلة لخام تكساس بنحو 2.53% لتبلغ عند التسوية 95.46 دولار للبرميل.

وبالنسبة لتداولات اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى منذ عام 2014، وسط ترقب المستثمرين لتهدئة الأزمة الأوكرانية وزيادة المعروض.

وهبطت اليوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل بنحو 0.52% لتصل إلى 95.98 دولار للبرميل.

كما تراجعت اليوم أيضًا عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.6% عند مستوى 94.89 دولار للبرميل.