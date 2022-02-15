ظهرت الأن.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في الاسماعيلية والوادي الجديد عبر هذا الرابط

بادر بمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 إذا كنت من أبناء الوادي الجديد أو الاسماعيلية، حيث تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي اليوم، وسيكون متاح في المقالة التالية رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، حيث سيسهل الحصول عليها بمجرد الضغط على لرابط وكتابة كافة البينات المتعلقة بالطلاب.

ظهرت الأن نتيجة لشهادة الإعدادية في محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد، حيث اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نتيجة الامتحانات، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسى الأول بمحافظة الوادى الجديد 95،97%.



كما اعتمد اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021، بنسبة نجاح بلغت 76.4%.



وعن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في محافظتي الإسماعيلية والوادي الجديد، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية رابط الحصول على النتيجة والخطوات التي يتبعها الطلاب لتسهيل عملية البحث عليهم والاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالدرجات النهائية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية والوادي الجديد لعام 2022

يبحث الطلاب في جميع المحافظات عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في جميع المحافظات، حيث خصصت الوزارة هذا الرابط اضغط هنا بوابة نتائج التعليم الأساسي، فور ظهور النتيجة لتتمكن من معرفتها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ادخل على رابط نتائج بوابة التعليم الأساسي

كتابة كافة البيانات عن الطالب وفقا الخانات المخصصة لذلك.

كتابة رقم جلوس الطالب.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها والادارة التعليمية والمحافظة.

انقرعلى زر الاستعلام.

ستظهر لك كافة الدرجات في المواد الدرسية والمجموع النهائي في الترم الأول.

وبهذه الخطوات سيحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد اعتمادها رسميا في جميع المحافظات.



موعد انتهاء إجازة نصف العام 2022

ومن المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2021_2022 يوم الخميس الموافق 17 فبراير الجاري وفقا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الحالي والتي تم الإعلان عنها قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي، وبدأت الإجازة يوم 3 من نفس الشهر.