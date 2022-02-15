فور ظهورها رسميا.. رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

توفر بوابة “الفجر” الإلكترونية للطلاب والطالبات من أبناء الشهادة الإعدادية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ليتمكنون من معرفة النتيجة فور ظهورها رسميا، حيث تم اعتماد النتيجة في أكثر من محافظة، وأصبح الطلاب في حالة قلق فهم يريدون الاطمئنان على مستواهم التعليمي ومعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها قبل الدخول في الترم الثاني وانتهاء الإجازة.

ونوفر لكم رابط سريع يسهل وصول الطلاب إلى نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الروابط المزيفة التي تشتت أذهان الطلاب ولا يعرفون الإطلاع على النتيجة، لذا نقدم لكم في السطور التالية رابط سريع من خلاله ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

ون خلال هذا الرابط ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، فقط اضغط هنا وفور ظهورها رسميا سيكون من الافضل معرفة الدرجات في المواد الدراسية.

وبعد الدخول على رابط نتائج بوابة التعليم الأساسي، يرجى كتابة كافة البيانات عن الطالب وفقا الخانات المخصصة لذلك، بجانب كتابة رقم جلوس الطالب، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها والادارة التعليمية والمحافظة، ومن ثم انقرعلى زر الاستعلام، وبهذه الخطوات ستظهر لك كافة الدرجات في المواد الدرسية والمجموع النهائي في الترم الأول.

وهذه الطريقة تسهل على الطلاب عملية البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يحصل الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد اعتمادها رسميا في جميع المحافظات.



موعد انتهاء إجازة نصف العام 2022

ومن المقرر أن تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2021_2022 يوم الخميس الموافق 17 فبراير الجاري وفقا للخطة الزمنية المعتمدة للعام الحالي والتي تم الإعلان عنها قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي، وبدأت الإجازة يوم 3 من نفس الشهر.