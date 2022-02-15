رئيس الإنجيلية ينعى الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك

أقباط وكنائس
الطائفة تنعى
الطائفة تنعى
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نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية".

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين.

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