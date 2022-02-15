السجن 3 سنوات لمتهم سرق هاتفا ومبلغا ماليا من سائق بسلاح أبيض بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات تباع نقل لسرقته هاتف محمول ومبلغ مالي من سائق تحت تهديد السلاح.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار هشام السعودي والمستشار عبد المعطي محمد روحي والمستشار أمير مجدي.

وكانت القضية رقم 26710 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهم بسرقة المجني عليه وبحوزته سلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم مينا البصل أنه حال وقوف المجني عليه "أ.غ.أ" سائق بالطريق العام مستقلا المركبة قيادته توكتوك فوجئ بالمتهم "س.م.أ" تباع مشهرا سلاح أبيض سونكي علي جسده مهددا إياه وتمكن من سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان في حوزته وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات وحُرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.