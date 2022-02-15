السجن 3 سنوات لمتهم سرق هاتفا ومبلغا ماليا من سائق بسلاح أبيض بالإسكندرية

محافظات
Advertisements

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات تباع نقل لسرقته هاتف محمول ومبلغ مالي من سائق تحت تهديد السلاح.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار هشام السعودي والمستشار عبد المعطي محمد روحي والمستشار أمير مجدي.

وكانت القضية رقم 26710 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهم بسرقة المجني عليه وبحوزته سلاح أبيض بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم مينا البصل أنه حال وقوف المجني عليه "أ.غ.أ" سائق بالطريق العام مستقلا المركبة قيادته توكتوك فوجئ بالمتهم "س.م.أ" تباع مشهرا سلاح أبيض سونكي علي جسده مهددا إياه وتمكن من سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان في حوزته وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات وحُرر محضر بالواقعة وبعرضه  على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

 

 

 

محكمة جنايات الإسكندرية محكمة جنايات محكمة جنايات جنايات الاسكندرية
Advertisements

الأكثر قراءة

حقيقة حصول برشلونة على توقيع " الدبابة "

عاجل.. رد فعل قوي من الهلال على احتضان ملعب الأهلي مباريات المريخ بالأبطال

عاجل.. اتحاد الصناعات يطالب بالغاء قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

مرتضى منصور يتوعد كهربا من جديد

"تضامن النواب" تلتقي أعضاء نادي الشمس لمناقشة قانون حقوق المسنين

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق "أتوبيس" نقل عام بالإسكندرية

"الضرائب": توضح روابط صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى

حاملة سلاح أبيص.. سيدة مغربية تغلق الطريق الدائري في الفيوم