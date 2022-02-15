أسامة الأزهري يتبنى موهبة أزهرية جديدة تأثرت بمؤلفاته

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، السيد شعبان متولي أحد أبناء الأزهر الشريف، بعد نشر أول كتاب له من تأليفه" بعنوان نظرة تفاؤل".

وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: تهنئة من القلب لطالب نجيب، أحببته قبل أن أراه: الابن الكريم والطالب النجيب: السيد شعبان متولي، من طلاب جامعة الأزهر الشريف، نشر أول كتاب من تأليفه بعنوان “نظرة تفاؤل” وشارك به في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الأزهري: قد بين الابن الكريم أنه متأثر بمؤلفات حجة الإسلام الغزالي، ثم متأثر ببعض ما يكتبه الفقير.

وفي السياق ذاته قال السيد شعبان متولي، إن كلمات فضيلة الدكتور أسامة الأزهري أعتز بها اعتزازًا كبيرًا وتكون وسام تشريف وتاج علي راسي، واسأل الله أن أكون عند حسن ظن فضيلتكم.

وأوضح: وجدت في كتب ومؤلفات الدكتور أسامة الأزهري، الأسلوب الأمثل الذي يعبر بالقارئ والمتعلم إلى بر الأمان، بعيدًا عن التشويش والتخريف، وتعتبر مؤلفات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ملاذًا آمنًا لكل طالب وباحث يبحث عن الحقيقة، ويصدق فيه قول الله تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ.