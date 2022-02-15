نفط عُمان يرتفع 46 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان القادم، بواقع 46 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أبريل / نيسان، ارتفع إلى 93.39 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 92.93 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو / أيار المقبل 91.59 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 91.28 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مارس / آذار القادم، بحلول الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 2.67 بالمائة؛ ليصل إلى 92.91 دولار للبرميل، فاقدًا 2.55 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم أبريل / نيسان، بنسبة 2.39 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 94.17 دولار للبرميل، بخسائر 2.31 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.