الصندوق السيادي السعودي يرفع حيازته من الأسهم الأمريكية إلى 56 مليار دولار

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملكيته في الأسهم المدرجة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 56 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وزادت ملكية الصندوق السيادي السعودي، حسب إفصاح تنظيمي لهيئة الأوراق المالية، من 43.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي؛ مدعومًا بزيادة قيمة شركة صناعة السيارات الكهربائية Lucid "لوسيد"؛ وفقًا لرويترز.

وأظهر الإفصاح، أن قيمة ملكية الصندوق السيادي في شركة "لوسيد" بلغت 38.6 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ارتفاعًا من 25.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حاليًا نحو 62% من أسهم شركة "لوسيد"، أكثر من مليار دولار في الشركة في عام 2018 مقابل حصة كبيرة وزاد استثماراته في فبراير/ شباط 2021، علمًا بأنه تم إدراج لوسيد في يوليو/ تموز من العام الماضي، وكان بمثابة دفعة قوية لصندوق الثروة السيادية السعودي.

وبحسب الإفصاح، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة نسبتها 3.75% في شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب، فيما خفض حصته في شركة برولوجيس، بينما زاد حصته في فارفيتش، وهي منصة تكنولوجية في صناعة الأزياء.