المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة 252.5 مليون ريال

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 252.5 مليون ريال (654.14 مليون دولار)، من إجمالي الإصدار المطروح قيمة 247.5 مليون ريال.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار لأجل 28 يومًا، بدءًا من غد الأربعاء وحتى 16 مارس / أذار القادم.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.951 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول 99.95 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 0.63862 بالمائة، وبمتوسط عائد سنوي 0.63893 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 0.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 0.75 بالمائة للفترة نفسها.

وأذون الخزانة هي أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وتعرف كذلك أذون الخزانة كإحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.