الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر





قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر الثلاثاء 15 فبراير، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.96 دولار للأونصة الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو بلغ 1879.48 دولار.

وارتفع الذهب 0.6% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأونصة.

وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار قليلا، فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على العملات الأخرى.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.79 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.1% إلى 1026.86 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2349.82 دولار.

