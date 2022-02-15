النفط ينخفض من أعلى مستوى في 7 سنوات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار النفط الثلاثاء 15 فبراير من أعلى مستوى في سبع سنوات لتصل إلى نحو 94 دولارا للبرميل، وذلك بعد تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنه، بينما تستمر التدريبات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت في العودة إلى قواعدها.

وتراجعت أسعار خام برنت 2.35 دولار أو 2.4% لتصل إلى 94.13 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:12 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض الخام الأميركي بواقع دولارين أو 2.1% ليصل إلى 93.46 دولار للبرميل.

 

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