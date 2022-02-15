متاحة حتى هذا الموعد.. ننشر تفاصيل كراسة شروط دار مصر 2022

نقدم لكم في السطور التالية متابعين الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بكراسة شروط در مصر 2022، وموعد غلق باب التقديم.

طرح كراسات شروط الوحدات السكنية

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وأكد وزير الإسكان أنه يتم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية، بمشروعات كراسة شروط وحدات دار مصر 2022، وسكن مصر وجنة، عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg.

وجاء هذا ضمن مُبادرة السيد رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري.

تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، تكون بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

الاطلاع على كراسة الشروط

ومن المفترض أن يطلع المواطنين على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة).

سدد المقدم ومصروفات التسجيل

كما يمكنهم سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه).

رابط التسجيل وملئ البيانات

ويمكن للمواطنين التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، وفقا لما أكده الدكتور عصام الجزار.

موعد غلق باب التقديم

يكون باب التقديم مفتوح خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 وحتى 8 مارس 2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين:

الفترة الأولى:

يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

الفترة الثانية:

من الساعة التاسعة صباحًا يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقًا بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).