اليورو يرتفع بعد تراجعه لأدنى مستوى





تعافى اليورو اليوم معوضا تقريبا كل خسائره التي تكبدها أمس، مدعوما بتقارير عن بدء عودة بعض القوات الروسية في المناطق القريبة من أوكرانيا إلى قواعدها.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 في المائة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية بدعم تلك التقارير.

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الخلاف بين موسكو والغرب.

كان اليورو قد تراجع أمس لأدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى رفع العلم الوطني على المباني وترديد النشيد الوطني في وقت واحد يوم 16 فبراير، وهو التاريخ الذي وصفته بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه موعد البداية المحتملة لغزو روسي، حسب "رويترز".

وبعيدا عن العوامل الجيوسياسية، لا يزال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يتحدثون عن كيفية البدء في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس، حسب "رويترز".

غير أن العملة الأمريكية فشلت في الحصول على دعم جديد من تلك التصريحات، حيث تراجع مؤشر الدولار 0.3 في المائة مقابل سلة عملات منافسة.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، زادت بتكوين 3.4 في المائة ليجري تداولها عند نحو 44 ألف دولار.