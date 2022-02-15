إزالة عدد من التعديات على الطرق العامة بشوارع الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية، لتطوير الطرق والمحاور لتسهيل حركة المواطنين.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة، بواسطة حي شمال الجيزة بتنفيذ أعمال إزالة الإشغالات الثابتة والتند والحواجز الخرسانية والحديدية والتعديات من علي الطريق العام التي تعيق أعمال توسعة ورصف شارع الاعتماد، إضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة وذلك بمتابعه من السيد أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بمتابعة استكمال أعمال إزالة البروز والتعديات وتوسعة شارع بورسعيد وذلكتجهيزًا لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية حيث تم تنفيذ أعمال دك التربة الرملية والتسوية والتمهيد بشارع طريق 11 قبل تنفيذ أعمال الرصف، حيث تم توجيه كافة المعدات الخاصة بعمليات التمهيد والتسوية وذلك بمتابعه من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.