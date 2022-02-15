الجيزة ترفع 2100 حالة تعد وإشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي

أخبار مصر
جانب من الحملة
جانب من الحملة
Advertisements

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فيح ى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الأهرام، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢١٠٠ حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستدانات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين.

وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية.

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لعدد ٥ حالات تحويل وحدات سكنيه إلي محلات وتشطيب دون تصريح بالعقارات ٥٠ ح، ٣٣٣ ل، ٣١٦ أ، ٣٢ و، ٢٠٣ د بحدائق الأهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجار استكمال الحملات بصفة دورية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة ٢٨ حاجزا حديديا يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدي على الطريق العام.

 


 

أجهزة محافظة الجيزة حي الهرم هضبة الأهرام حملة إشغالات حدائق الأهرام أحمد راشد محافظ الجيزة
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن نقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

"مش محتاج تنزل القهوة".. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

"مجانًا".. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في التشامبيونزليج

آخر تطورات مستقبل طارق حامد مع الزمالك

تأجيل محاكمة المتهمين بالتخابر مع داعش لـ7 مارس

عاجل.. رد فعل قوي من الهلال على احتضان ملعب الأهلي مباريات المريخ بالأبطال

"وفر فلوس المشروب".. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الريال وباريس real madrid vs psg

تصريح مهم من وزير الري بشأن سد النهضة خلال جلسة "محلية النواب"