الجيزة ترفع 2100 حالة تعد وإشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فيح ى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات مكبرة شملت حدائق الأهرام، وأسفرت الحملة عن ضبط ٢١٠٠ حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستدانات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين.

وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية.

كما قامت محافظة الجيزة بالتصدي لعدد ٥ حالات تحويل وحدات سكنيه إلي محلات وتشطيب دون تصريح بالعقارات ٥٠ ح، ٣٣٣ ل، ٣١٦ أ، ٣٢ و، ٢٠٣ د بحدائق الأهرام حيث تم إيقاف الأعمال وسحب المعدات وإيداعها مخازن القطاع وجار استكمال الحملات بصفة دورية.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام إزالة ٢٨ حاجزا حديديا يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدي على الطريق العام.



