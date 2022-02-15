دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

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بوابة الفجر
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دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان 

ننشر لكم في السطور التالية، موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا، التي تقام في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وعن موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، ستقام مساء اليوم الثلاثاء، موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، والتي تقام في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وعن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، سيتم إذاعة المباراة بشكل حصري على على شبكة بي إن سبورتس 

 

ترتيب ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وصعد ريال مدريد إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 15 نقطة، وجاء باريس سان جيرمان في المركز الثاني، بجدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 11 نقطة.

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