قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة ٨ ساعات اعتبارًا من الساعة ٨ مساءً يوم الجمعة الموافق ١٨/ ٢/ ٢٠٢٢ إلي الساعة ٤ صباح يوم السبت الموافق ١٩/ ٢ / ٢٠٢٢ وذلك للبدء في تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية "خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة" بمحطة مياه البدرشين.

ومن جهته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف للالتزام بالجدول الزمني المحدد وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتنوه المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.