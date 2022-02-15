القس رفعت فكري ينعي الأب يوحنا قلته

نعى القس رفعت فكري سعيد، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك.

وقال في برقية العزاء: “صاحب الغبطة نيافة الأنبا إبراهيم اسحق تقدم إلى غبطتكم وللكنيسة الكاثوليكية بخالص التعزيات القلبية لنياحة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة”.

كما نعى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: “بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية”.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين، وقال في برقية العزاء: “صاحب الغبطة نيافة الأنبا إبراهيم إسحق. أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة الكاثوليكية بخالص التعزيات القلبية لنياحة صاحب النيافة الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة“.