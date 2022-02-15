انخفاض عجز الميزانية في البحرين 35% في 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن بيانات أولية لوزارة المالية بأن عجز الميزانية انخفض بنسبة 35 في المائة في عام 2021 ليصل إلى 1.08 مليار دينار (2.87 مليار دولار) مقابل 1.67 مليار دينار في 2020، حسب "رويترز".

وأظهرت البيانات كذلك أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 2.56 مليار دينار (6.79 مليار دولار) مقارنة مع 2.08 مليار دينار في 2020، بينما بلغ إجمالي المصروفات العامة 3.64 مليار دينار (9.66 مليار دولار) في 2021 مقارنة مع 3.75 مليار دينار في العام السابق.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن نقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

"مش محتاج تنزل القهوة".. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

"مجانًا".. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في التشامبيونزليج

آخر تطورات مستقبل طارق حامد مع الزمالك

تأجيل محاكمة المتهمين بالتخابر مع داعش لـ7 مارس

عاجل.. رد فعل قوي من الهلال على احتضان ملعب الأهلي مباريات المريخ بالأبطال

"وفر فلوس المشروب".. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الريال وباريس real madrid vs psg

تصريح مهم من وزير الري بشأن سد النهضة خلال جلسة "محلية النواب"