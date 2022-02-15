انخفاض عجز الميزانية في البحرين 35% في 2021
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أفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن بيانات أولية لوزارة المالية بأن عجز الميزانية انخفض بنسبة 35 في المائة في عام 2021 ليصل إلى 1.08 مليار دينار (2.87 مليار دولار) مقابل 1.67 مليار دينار في 2020، حسب "رويترز".
وأظهرت البيانات كذلك أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 2.56 مليار دينار (6.79 مليار دولار) مقارنة مع 2.08 مليار دينار في 2020، بينما بلغ إجمالي المصروفات العامة 3.64 مليار دينار (9.66 مليار دولار) في 2021 مقارنة مع 3.75 مليار دينار في العام السابق.