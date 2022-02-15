ننشر رابط وخطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي جوجل، عن رابط وخطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022 خاصة وأنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة حتى يوم 24 فبراير، ولم يتبق سوى 10 أيام، وسيكون على الطلاب تسليم الاستمارة مطبوعة في المدارس.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، رابط وخطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022 في السطور التالية:-

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022.

رسوم تسجل استمارة الصف الثالث الثانوي 2022

وبحسب المعلن من الوزارة، فـ رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة تبلغ 215 جنيهًا، تدفع في مكاتب البريد، ويضاف إاليها رسم التابلت ويقدّر بنحو 105 جنيهات يتم تسديدها في البريد، فضلا عن مصروفات العام الدراسي، وهي نحو 510 جنيهات، وهي شرط أساسي لدخول الامتحانات.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي، كما يلي:

- الدخول على موقع تسجيل استمارة الثانوية الإلكتروني.

- اختيار تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد، وكلمة السر، والضغط على تسجيل الدخول.

- يظهر أمام الطالب صفحة البيانات الخاصة بك «تأكد من البيانات المذكورة»، ومنها: الاسم كامل، الكود، الرقم القومي، ويجب التأكد من أنّها مطابقة للرقم القومي للطالب.

- ومع المرور لأسفل الصفحة سيكون الجزء الخاص بدراسة الطالب، ويتضمن: المدرسة، الإدارة التعليمية، الشعبة، مواد التخصص، واللغة الأجنبية الأولى، يجب التأكد من صحة البيانات.

- بعد التأكد من البيانات المذكورة، يضغط الطالب على كلمة «التالي».

- سيطلب منك رفع المستندات ومنها صورة شخصية للطالب، شرط أن تكون نفس الصور الموضوعة على الاستمارة المسلمة للمدرسة، وأن تكون الخلفية بيضاء، تظهر ملامح الوجه بوضوح، وأن يكون امتداد الصورة JPG، وألا يزيد الحجم عن 1 جيجا.

- الضغط على «حفظ» ويمكنك طباعة الاستمارة فيما بعد لتسليمها للمدرسة.