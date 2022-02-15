وزير الإسكان يُصدر 14 قرارًا إداريًا جديدًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرارًا إداريًا جديدًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة)، مؤكدًا مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظًا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقًا للقانون، واستيداء لحق الدولة.



ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​



تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء دون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وتمثلت في وضع يد وإقامة مبانٍ " أرضي + أول" وأرضي فقط ومحال وأسوار ومخازن ومبانٍ إدارية واستراحات وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.