"إيه يو إف" توقع عقد تعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لزيادة حصتها السوقية

"محمد عوف": حققنا مليار جنيه مبيعات في 2021.. ولدينا خطة طموحة للتوسع في السوق المصرية خلال 2022



صرح محمد عوف، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة (إيه يو إف) /AUF المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف"، الرائدة في مجال صناعة المقرمشات والأغذية الصحية، أن الشركة وضعت خطة طموحة لزيادة حصتها السوقية من سوق المقرمشات والمكسرات خلال عام 2022، موضحًا أن الشركة حققت مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال عام 2021، وتستهدف زيادتها العام الجاري.



وقال إن الشركة تسعى للوصول لجميع عملائها على مستوى كافة المحافظات، وفي هذا الإطار وقّعت عقد تعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة - الرائدة في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري - لافتتاح 6 مراكز ومنافذ بيع جديدة للشركة في مراكز التسوق التابعة للمجموعة بمدينتي والرحاب، بواقع فرعين جديدين في أوبن آير مول - مدينتي وفرع في كرافت وزن مدينتي، فيما سيتم افتتاح الثلاثة أفرع الأخرى في مراكز التسوق المختلفة بمدينة الرحاب.



وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية للتواجد في المدن الجديدة، لتلبية احتياجات المستهلكين في كافة ربوع الجمهورية.



من جانبه قال أيمن عوف، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة اي يو اف مصر، إن مثل هذه العقود من أشكال التعاون مع مؤسسات اقتصادية كبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تعزيز من تواجد الشركة في السوق المصري وأيضا العالمي، موضحا أن الأفرع ال 6 الجديدة، سيتم افتتاحها خلال 3 شهور.

وأشار "عوف"، إلى أن الشركة أصبح لها حتى الآن نحو 195 فرعًا موزعة بين 10 محافظات بالإضافة إلى توسعات الشركة الأخيرة في مجال إنتاج القهوة، والتي تمثلت في افتتاح أحد أكبر مصانع إنتاج القهوة بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، فضلًا عن نجاح الشركة في الوصول لأكبر الأسواق الخارجية، حيث يتم تصدير منتجات الشركة لعدد كبير من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية مثل إنجلترا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، والإمارات والكويت والبحرين والمغرب، بجانب عدد من الدول الأفريقية.

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