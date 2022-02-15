اتبع هذه القواعد الهامة قبل شراء السيارات المستعملة

مع ارتفاع أسعار السيارات الزيرو، يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء سيارات مستعملة نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالجديدة، حيث لا يمتلك الكثيرون أموالا كبيرة لسداد قيمة السيارات التي لم تستعمل بعد، لكن تقع فئة عريضة من الناس في أخطاء عند شراء السيارات المستعملة.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة أو «كسر زيرو».

نصائح قبل شراء سيارة مستعملة

الحرص على اختيار الوقت المناسب لشراء السيارة، مشيرا إلى أن أفضل وقت لشراء السيارة المستعملة سيكون في نهاية العام، حيث تكون الأسعار انخفضت بشكل كبير نظرا لنزول موديلات أحدث من السيارات في الأسواق.

احسب تكاليفك من عقود وتأمينات وميزانيتك الخاص وحدد ما تحتاجه من إمكانات في السيارة قبل الإقبال على خطوة الشراء، وحدد السوق الذي يمكن أن تذهب لشراء سيارة منه ويجب أن تتأكد من شعبيته ووجود تجار أمناء به، واعرف أسعار السيارة وقارن سعرها في عدة أماكن.

ويجب عند اختيار السيارة ألا تختار موديل قديما يعود إلى عدة سنوات، حتى لا تكون مستهلكة أو إمكاناتها ضعيفة، وعند الشراء أيضا يجب أن يكون للسيارة توكيل معتمد، أو مراكز خدمة، يمكن فيها عمل الصيانة، كما يجب قبل الشراء وإمضاء العقود أن تتم فحص السيارة من قبل الفني المتخصص أو أحد المراكز الفنية المعتمدة، والتأكد من سلامة الجسم الخارجي للسيارة والسقف، وأن تتأكد من رخصة السيارة في المرور.

ومن ضمن النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة، أن تشدد على الفني أن يفحص عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، ويتأكد من سلامة اللمبات بالسيارة، وأن يقوم بفتح غطاء السيارة الأمامي، والتأكد من سلامة جميع أجزاء السيارة وأجزاء السيارة السفلية، وإحضار محام لإمضاء العقود وتسجيلها في الشهر العقاري.