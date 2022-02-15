"جنون المعلومات".. ماذا وراء انسحاب قوات روسيا من أوكرانيا ؟

لا يزال حجم انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا، غير واضح وقد يشمل جزءًا صغيرًا فقط من القوات، إذ قدره المسؤولون الغربيون بأكثر من 60٪ من القوات البرية للبلاد.

وجاء الإعلان عن الانسحاب في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، الذي وصف التدريبات الجارية التي شاركت فيها قوات من "عمليا جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا"، قائلًا: "وحدات المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية، التي أنجزت مهامها، تستقل القطارات والشاحنات وستتوجه إلى حامياتها في وقت لاحق اليوم".

ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو تم تصويره على ما يبدو في شبه جزيرة القرم لدبابات روسية وأسلحة ثقيلة أخرى يتم تحميلها على عربات السكك الحديدية. و ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو تم تصويره على ما يبدو في شبه جزيرة القرم لدبابات روسية وأسلحة ثقيلة أخرى يتم تحميلها على عربات السكك الحديدية. وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم لن يأخذوا موسكو في كلمتها بشأن الانسحاب. قال دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا: "يتم الإدلاء بالعديد من التصريحات باستمرار من "روسيا"، لذلك لدينا قاعدة: سنصدقها عندما نراها". إذا رأينا الانسحاب فسنؤمن بوقف التصعيد.

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن التعليقات الأخيرة من بوتين بشأن استمرار المحادثات توفر أسبابًا "للتفاؤل الحذر"، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على انسحاب القوات والمعدات من الحدود الأوكرانية، مضيفًا: "حتى الآن لم نشهد أي خفض للتصعيد على الأرض من الجانب الروسي. خلال الأسابيع والأيام الماضية، رأينا عكس ذلك ".

جنون المعلومات

وولفت: "نعتقد أن هناك أرضية ما للتفاؤل الحذر بناء على الإشارات والإشارات القادمة من موسكو، بأنهم مستعدون للانخراط في جهد دبلوماسي ونحن مستعدون لمواصلة الانخراط في جهد دبلوماسي". واتهم ناطق باسم الكرملين الغرب بتصنيع "جنون المعلومات الهوس". لقد قلنا دائما أن القوات ستعود إلى قواعدها بعد انتهاء التدريبات. وقال ديمتري بيسكوف يوم الاثنين "هذا هو الحال هذه المرة أيضا"، مبينًا بوتين مازحًا بشأن تقارير المخابرات الأمريكية بأنه قد يعطي أمرًا بشن غزو في وقت مبكر من هذا الأسبوع. "يطلب منا معرفة ما إذا كان قد تم نشر الوقت المحدد، حتى الساعة، لبدء الحرب. قال بيسكوف: "من المستحيل أن نفهم جنون المعلومات هذا".

وبرغم من ذلك، أعلنت روسيا في وقت سابق عن اختتام التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية التي التقطت في الأيام التالية لم تظهر تغييرات كبيرة في وضع القوات الروسية. شارك في تلك التدريبات عدد قليل فقط من القوات.

غموض المعلومات

يقول محللون عسكريون غربيون إنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات للحكم على أهمية تحرك روسيا لبعض القوات التي تعود من الحدود الأوكرانية. قال هنري بويد من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن لوكالة رويترز للأنباء: يجب على المرء أن يحافظ على جو من الشك الحذر. كانت هناك تناقضات في الماضي بين الإعلانات الرسمية لروسيا وأفعالها على الأرض.

تحذير من اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية

في غصون ذلك، أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" تصويت البرلمان الروسي على الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا. وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار مجلس الدوما الروسي بتقديم دعوة إلى الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة".

وأضاف القرار "انتهاك واضح" لبروتوكول مينسك - وهو اتفاق أبرمته روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في عام 2014 لإحلال السلام في شرق أوكرانيا، متابعا: "دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا لا يزال ثابتًا".