غدًا.. قطع المياه لمدة 24 ساعة ببعض مناطق بمحافظة الفيوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "مركز طامية بالكامل، المنطقة الصناعية بكوم اوشيم، منشأة طنطاوى،منشأة بنى عتمان  وتوابعها بمركز سنورس، الصالحية، الناصرية،سيلا  العدوة وتوابعها بمركز الفيوم" لمدة ٢٤ ساعة متواصلة بدءا من الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٦/٢/٢٠٢٢ حتى الساعه السابعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢.

  بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر ١٢٠٠مم بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية وخط ١٠٠٠مم صلب بجوار كوبرى بيومى على بحر وهبى مركز طامية.


وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات  تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور تجاه كارتيرون بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

التشكيل الرسمي لريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا psg vs real madrid

عاجل.. كيروش يقرر استبعاد 5 لاعبين من مواجهتي السنغال

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تغيير في وضع ديمبيلي مع برشلونة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن نقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

موسيماني يستقر على ثنائي دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني