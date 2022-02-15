غدًا.. قطع المياه لمدة 24 ساعة ببعض مناطق بمحافظة الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق "مركز طامية بالكامل، المنطقة الصناعية بكوم اوشيم، منشأة طنطاوى،منشأة بنى عتمان وتوابعها بمركز سنورس، الصالحية، الناصرية،سيلا العدوة وتوابعها بمركز الفيوم" لمدة ٢٤ ساعة متواصلة بدءا من الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٦/٢/٢٠٢٢ حتى الساعه السابعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٧/٢/٢٠٢٢.

بسبب أعمال الصيانة الطارئة لخط مياه الشرب قطر ١٢٠٠مم بمنطقة عزبة أمين بقرية العزيزية وخط ١٠٠٠مم صلب بجوار كوبرى بيومى على بحر وهبى مركز طامية.



وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال أعمال الصيانه وذلك من خلال طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى