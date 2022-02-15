تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال ال 24 ساعة الماضية مع 30 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17056 طنا تشمل 7966 طن فوسفات و1350 طن مولاس و2717 طن بودرة جبس و500 طن أسمنت و3823 طن رمل و700 طن كسب فول صويا.

وأضاف المركز -في بيان صادر اليوم الثلاثاء- أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43798 طن تشمل 1654 طن قمح و189 طن مواسير و14473 طن حديد و364 طن سلاج و663 طن فول و2065 طن خشب زان و23926 طن ذرة و1689 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 464 طن.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 458 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وبصل أخضر وبقدونس وخرشوف وخس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبرسيم وحبة البركة وكتان وريحان وسمسم وشمر) وفواكه (برتقال وبلح وفراولة وماندولين) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر وسريلانكا وإسبانيا وسلوفينيا وروسيا وإنجلترا وهولندا واليونان وفرنسا وأمريكا ومالطا وألمانيا والصين. كما بلغ عدد الحاويات الوارد 710 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2910 حاويات مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136055 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 128222 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1209 أطنان قمح متجه إلى صوامع طنطا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5766 شاحنة.