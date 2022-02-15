قناة السويس: تداول 230 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال يناير الماضى



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم /الثلاثاء/ أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يناير الماضي حركة تداول بحمولات 3 ملايين و501 ألف و994 طنا وعدد حاويات 312 ألفا و321 حاوية مكافئة من خلال استقبال 230 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وأوضحت المنطقة - فى بيان صحفي - أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 26 سفينة حاويات بطاقة محققة 399 ألفا و434 طنا وعدد حاويات 33 ألفا و354 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 15 سفينة بضائع عامة و6 سفن صب سائل و3 سفن رورو (وهي عبارة عن سفن صغيرة يمكنها لنقل وتجزئة كميات من البضائع بشكل مجزء إلى دول الجوار)، و3 سفن ملح، فضلا عن استقبال 43 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

فيما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يناير 111 سفينة حاويات و16 سفينة بضائع عامة، فيما استقبل ميناء العريش البحري 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 27 ألفا و104 أطنان.