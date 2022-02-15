موانئ بورسعيد تتداول 20 سفينة وحاويات بضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 5 سفن كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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