موانئ بورسعيد تتداول 20 سفينة وحاويات بضائع عامة



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 5 سفن كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.