موانئ البحرالأحمر تتداول 245 شاحنة و933 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 245 شاحنة و933 طن بضائع عامة ومتنوعة و5 سيارات ملاكي.

وذكرت هيئة الموانئ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الصادرات بلغت 697 طن بضائع عامة ومتنوعة، 196 شاحنة و4 سيارات ملاكي وشملت الواردات تداول 236 طن بضائع عامة ومتنوعة و49 شاحنة وسيارة ملاكي، وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (SIBAL) فارغة قادمة من جدة لشحن فوسفات وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 75 شاحنة وسيارتين ملاكي والسفينة (دليلة) بحمولة 90 شاحنة، وسيارتين ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع 3 سفن (أيلة، بريدج، سيناء) وغادرته السفينتان (سيناء، أيلة) حيث تم استقبال 49 شاحنة بحمولة 236 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي، وتصدير 31 شاحنة بحمولة 697 طن بضائع عامة.