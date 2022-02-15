شركتى قها وادفينا تشاركان فى معرض جلفوود دبى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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فى اطار توجيهات الرئيس السيسى بتطوير شركتى قها وادفينا لمواكبة التطورات العالمية فى مجال صناعة الاغذية والمنافسة مع كبرى الشركات المحلية والدولية 
شاركت قها فى معرض الجلفوود ٢٠٢٢ لاول مرة بجناح داخل اهم واكبر صالة بالمعرض ( صالة ال مكتوم ) حيث يمثل المعرض عودة اشتراك الشركة فى مثل هذه المناسبات والمعارض الدولية تحت شعار  ( عودة الزمن الجميل بنكهة العصر الحديث ).
 

وقال الدكتور علاء الدين ناجى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  ان منتجات الشركة بعد تطويرها لاقت اعجاب وقبول كافة الزوار والعارضين حيث قام  الوزير المفوض التجارى اشرف حمدى رئيس  التمثيل التجارى المصرى بدبى بزيارة جناح الشركة والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء واعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بتفقد الجناح الخاص بالشركة ومشاهدة المنتجات بعد تطويرها ودارت مناقشات وشرح تطوير المنتجات.


وحصلت الشركة فى  اليوم الأول على اتفاق مبدئى على وكالة حصرية بدولة الامارات العربية وكثير من الطلبيات لاسواق البحرين - السودان - كندا - امريكا وعدد من الدول

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