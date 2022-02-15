ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، في فخ التعادل المفاجئ ضد بترو أتلتيكو الانجولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويشارك الفارس الأبيض، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.

وفي نفس المجموعة، حقق الوداد البيضاوي المغربي الفوز على ساجرادا في الدار البيضاء بثلاثية دون رد، ليعتلي صدارة الترتيب.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على ساجرادا الانجولي في الجولة الثانية، فيما يستضيف بترو أتلتيكو نظيره الوداد المغربي على ملعبه لحساب نفس الجولة.

ويحتل الوداد المغربي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يحل بترو أتلتيكو بالمركز الثاني بنقطة واحدة وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما يأتي ساجرادا بالمركز الأخير دون أي نقاط.