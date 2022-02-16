تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

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حالة الطقس- أرشيفية
حالة الطقس- أرشيفية
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.
 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 19 درجات والصغرى 2.

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