التمويل العقاري: إقبال رهيب على حجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة

توك شو
مي عبدالحميد
مي عبدالحميد
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قالت الدكتورة مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، إن هناك إقبال جيد على حجز مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة، منوهة بأن هناك ضغط رهيب على موقع الحجز بعد فتحه اليوم، مؤكدة أن هناك 2650 شخصا دفعوا مقدمة الحجز.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد أفضلية بين من يقومون بالحجز خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة، فالأفضلية فقط يوم فتح الحجر الألكتروني للوحدات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة هي الأسرة التى يصل دخلها بحد أقصي 14 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للأعزب وسيحصلون على وحدات ضمن الـ3% ومدة التقسيط 30 سنة، ومن يصل دخله من 14 ألف جنيه إلى50 ألف جنيه يستطيعيون الحصول على وحدات تصل إلى مليون و935 ألف جنيه بنسبة تمويل 8% ومدة التمويل 25 عاما.

عمرو عبدالحميد التمويل العقاري صندوق التمويل العقاري مى عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري

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