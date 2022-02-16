خبير معلومات: من الضروري وضع محاذير للتعامل مع الواقع الافتراضي

قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن عالم الميتافيرس مازال تحت الدراسة، مؤكدًا أنه يشكل نقلة جيدة للتواصل ولكن يشكل خطوة أيضا، والدليل حادثة الاغتصاب الافتراضي التي وقعت مؤخرا.

وأضاف خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن من الضروري وضع محاذير للتعامل مع الواقع الافتراضي الميتافيرس.

وأوضح أن من الضرورة البحث عن المحتوي الذي يساعد في مناحي الحياة المختلفة سواء ترفيهية مثل التجول في المتاحف عبر الميتافيرس، كما يمكن الاستفادة في الميتافيرس في العمليات التعليمية واللقاءات بين العائلة وغيرها.

وأشار إلى أن نظارات الواقع الافتراضي ستكون غير مكلفة خلال السنوات المقبلة حيث سيصل سعرها حوالى 100 دولار، مؤكدًا أن السعر لن يكون العقبة ولن المحتوى هو العقبة، خصوصا وأن هناك أشياء خطيرة يجب الحذر منها، والعمل على الاستثمار في العمل الجيد.

ودعا إلى أنه لا يجب وضع بيانات شخصية على الواقع الافتراضي، وعدم خلق مجسم للأفيتار مشابه 100% مع الشخص الحقيقي، وعدم وضع أي معلومة مقلقة على الميتافيرس.