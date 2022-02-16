عمر كمال: مغلطتش في هاني شاكر.. واللي اتهمنى إني كنت سكران يحللي؟

قال المطرب عمر كمال، إنه موجود الآن في أمريكا ولديه 11 حفلة في الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: "بشرف مصر".

وعن قرار وقفة من نقابة المهن الموسيقية قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، قال إن قناة مكملين الإخوانية بثت فيديو بعنوان فضيحة الفنان عمر كمال، لافتًا إلى أن الحفل كان كامل وحدثت مشكلة بسبب تدافع الجمهور لدخول الحفل وتم حل المشكلة مع الأمن الأمريكي.

وأوضح أنه رد علي ما ادعته القناة الإخوانية، وأكد أنه لم يغني في بارات كما ادعت القناة، متابعا: "أنا لا بغني في بارات أو قهاوي"، مشيرا إلى أنه يغني بفرقته ويحترم قوانين النقابة، متساءلا: "مين اللي اتهمنى إني كنت سكران هوا حللي فين؟".

وعن سبب المشاكل قال: "أنا مش عارف، أنا طول عمري رد فعل وعمرى ماكنتش فعل، ومغلطتش في الفنان هاني شاكر، وأنا متفرغ للغناء وهناك 5 آلاف شخص حضروا أخر حفل ليا في أمريكا، أنا بغني وفي حالي".