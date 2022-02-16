التموين: الدمغ بالليزر ليس السبب في ارتفاع أسعار الذهب

قال الدكتور ناجي فرح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن الارتفاعات السنوية في أسعار الذهب قد تصل إلى 25%، وفي الفترة الأخيرة ارتفع ارتفاعات كبيرة بسبب أزمة اوكرانيا التي تعتبر بوابة أوروبا الشرقية".

وأضاف فرح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: "هناك عدة أزمات حدثت بسبب توتر الأوضاع في أوكرانيا مثل قطاع الغاز، أما الدمغ بالليزر، فهو إنجاز كبير ولم يسبب أي زيادة في الأسعار".

وتابع: "الذهب مخزن قيمة قوي جدا، ومن أهم المدخرات، والمصريون لديهم شغف كبير في شراء الذهب، أما الأموال يتم انفاقها".

وأكد، أن الإقبال على شراء الذهب يوم أمس الذي شهد احتفالات الفلانتين كان كبيرا: "الذهب قيمته فيه، واللي بيبيعه بيسترد فلوسه وزيادة"، مشددًا على أن الفيدرالي الأمريكي هدد برفع أسعار الفائدة وهو ما ينذر بزيادة ارتفاعات أسعار الذهب في حال تنفيذ هذا التهديد.