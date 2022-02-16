أستاذ جراحات مخ وأعصاب: كورونا يسبب جلطات حتى عند عدم ظهور أعراض

قال الدكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بجامعة القاهرة وعضو الجمعية الأوروبية لجراحي الأعصاب، إن فيروس كورونا يؤثر على الأوعية الدموية ويسبب الإصابة بجلطات المخ، موضحًا: "بقينا نشوف جلطات في المرضى أثناء الإصابة بكورونا حتى مع عدم ظهور الأعراض في الإصابات الخفيفة".

وأضاف الحميلي خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن الوقاية مهمة جدا في التعامل مع هذا الأمر، مشددًا على أن كل من تظهر عليهم الأعراض يجب أن يخضعوا للتحاليل اللازمة للتأكد من سلامة الجسم والحصول على أدوية السيولة مبكرا تحت إشراف الطبيب.

وتابع أستاذ جراحات المخ والأعصاب بجامعة القاهرة وعضو الجمعية الأوروبية لجراحي الأعصاب: "إصابات كورونا تؤثر على عصب الشم تأثيرا شديدا قد يمتد إلى ةوقت طويل جدا لفترة تتجاوز سنة أو وقت قصير جدا، إذ أن عصب الشم أحد الأعصاب المخية".

وأردف يسري الحميلي: "هناك أعراض ما بعد كورونا، أخطرها يمكن أن يتم تحسينها والتعامل معها عن طريق التعامل النفسي والجسدي معها، وبالتالي لا يجب التفكير فيها والقلق منها كثيرا، وبالتالي يجب الابتعاد عن أعراض التوتر العصبي والنفسي".

وشدد يسري الحميلي، على أن تجاوز محنة كورونا يأتي من اكتساب اللياقة البدنية والصحة النفسية والنظام الغذائي المتزن، بالإضافة إلى الروحانيات والإيمان: "الإيمان بالله مهم جدا، فنحن لا نعيش هذه الدنيا فقط لأنها مرحلة، وبالتالي فإن هذا البعد الديني يمنحنا قوة كبيرة تساعدنا أيضا في هذا الصدد".